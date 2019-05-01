Выбран ведущий для объявления итогов голосования "Евровидение-2019" в Азербайджане

Общественная телерадиовещательная компания назвала имя ведущего, который объявит результаты голосования в Азербайджане в песенном конкурсе "Евровидение-2019", который пройдет в Тель-Авиве.

Как сообщает Report в İTV, количество голосов, данных в Азербайджане исполнителям из других стран в рамках известного песенного конкурса, объявит Фаик Агаев.

Согласно правилам соревнования, Фаик Агаев в вечер финала в прямом эфире Общественного телевидения объявит результаты, которые решат судьбу участников.

Отметим, что в стартующем 14 мая песенном конкурсе представитель из Азербайджана Чингиз Мустафаев выступит с песней “Truth” ("Правда") во втором полуфинале под номером 18.

Азербайджанским комментатором конкурса под лозунгом "Отважься на мечту" (Dare to Dream) будет певец и композитор Мурад Ариф.