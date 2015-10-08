​В Удмуртии открылась выставка, посвященная традициям азербайджанского ковроткачества - ФОТО

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ В Глазовском краеведческом музее в Удмуртской Республике открылась выставка "Волшебный мир узоров", сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Выставка посвящена уникальным древним традициям ковроткачества азербайджанского народа. Здесь были представлены ковры азербайджанского производства (1970−1980 гг.) и фоторепродукции старинных азербайджанских ковров.

Открывая выставку, заместитель председателя Глазовского общества азербайджанцев "Одлар юрду" Бахтияр Рафиев рассказал об истории и техниках ковроткачества, традиционных орнаментах, бытовом применении ковров и их ценности как произведений прикладного искусства.

На церемонии открытия выставки также присутствовали председатель глазовской городской Думы Игорь Волков, руководитель аппарата администрации города Николай Кукушкин.

В своем выступлении они особо подчеркнули уникальность выставки и значение таких мероприятий в укреплении межнационального единства. Выставка помогает глазовчанам ближе узнать друг друга и, конечно, обогатить свои знания об истории и культуре.

Выставку можно будет посетить до конца октября. Она работает в рамках Дней азербайджанской культуры в Глазове, которые будут продолжены 13 октября открытием выставки книг в Публичной научной библиотеке им. Короленко, а 20 октября там пройдет литературно-музыкальный вечер "Поэзия и музыка Азербайджана в годы Великой отечественной войны". 30 октября в Доме дружбы народов пройдет концерт с участием юных азербайджанцев Глазова.