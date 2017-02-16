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    В ТЮЗе представили новый спектакль

    Он подготовлен по пьесе поэта-драматурга Замеддина Зиядоглу, посвященной памяти Самеда Вургуна

    Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ На малой сцене Театра юного зрителя состоялся внутренний показ нового спектакля в исполнении заслуженной артистки Лятифы Алиевой.

    Как сообщили Report из пресс-службы театра, спектакль, представленный по случаю 70-летия Л.Алиевой, называется "Vurğuna vurğun gəlin".

    Отмечается, что спектакль подготовлен по пьесе поэта-драматурга Замеддина Зиядоглу, посвященной автором памяти Самеда Вургуна.

    Режиссер-постановщик – Гюльнар Гаджиева, оформитель сцены - Замина Эльбир, музыкальный оформитель - Заур Рашидов, ассистент режиссера - Гюнай Гасымова. 

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