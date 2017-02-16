В ТЮЗе представили новый спектакль

16 февраля, 2017 20:33

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ На малой сцене Театра юного зрителя состоялся внутренний показ нового спектакля в исполнении заслуженной артистки Лятифы Алиевой. Как сообщили Report из пресс-службы театра, спектакль, представленный по случаю 70-летия Л.Алиевой, называется "Vurğuna vurğun gəlin". Отмечается, что спектакль подготовлен по пьесе поэта-драматурга Замеддина Зиядоглу, посвященной автором памяти Самеда Вургуна. Режиссер-постановщик – Гюльнар Гаджиева, оформитель сцены - Замина Эльбир, музыкальный оформитель - Заур Рашидов, ассистент режиссера - Гюнай Гасымова.