В Туркменистане состоялся форум мастеров сцены государств–членов ТЮРКСОЙ

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ В туркменском городе Мары, являющемся в 2015 году культурной столицей тюркского мира, состоялась IV конференция мастеров сцены государств – членов Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ).

Как сообщает Report со ссылкой на туркменские СМИ, в числе участников творческого форума – театроведы, драматурги, режиссеры, актеры, театральные художники из Азербайджана, Турции, Казахстана, а также из Республики Алтай, Республики Татарстан и Республики Башкортостан Российской Федерации. Туркменистан на форуме представляют искусствоведы, руководители и представители ведущих театральных коллективов Ашхабада и областных центров страны.

На церемонии открытия куратор Совета руководителей театров Генерального секретариата ТЮРКСОЙ, представитель Республики Азербайджан при ТЮРКСОЙ Эльчин Гафарлы отметил, что основная цель мероприятий, проводимых в рамках реализации проекта "Культурные столицы тюркского мира", – налаживание сотрудничества между тюркскими народами для сохранения и развития, передачи будущим поколениям общих материальных, культурных и духовных ценностей.

Он также подчеркнул, что современный театр тюркоязычных стран является одним из важных средств сохранения и развития языка, трансляции культурно-исторического наследия последующим поколениям.

Работа IV конференции мастеров сцены государств – членов ТЮРКСОЙ проходила в секционных заседаниях, состоявшихся в Марыйской велаятской (областной) библиотеке, а также в Историко-краеведческом музее. В ходе заседаний были обсуждены вопросы сохранения самобытности театрального искусства тюркских народов, а также его дальнейшего развития в связи с мировыми тенденциями в этой сфере.