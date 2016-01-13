​В Турции состоялся показ оперы "Кероглу"

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ В Государственном театре оперы и балета Мерсина состоялась премьера оперы великого азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли "Кероглу".

Как сообщает Report, показ состоялся при организационной поддержке посольства Азербайджана в Турции, Государственного театра оперы и балеты Турции и Международной организации тюркской культуры (TÜRKSOY).

Опера была поставлена Государственным театром оперы и балета Мерсина по случаю 130-летия Узеира Гаджибейли. Премьера состоялась 9 января. Во время показа 12 января оркестром управлял дирижер симфонического оркестра Азербайджанской государственной филармонии, профессор, народный артист Азербайджана Рауф Абдуллаев.

Режиссером спектакля, представленного в исполнении оперных артистов Казахстана и Кыргызстана, является Афлатун Неметзаде.

На показе присутствовали генсек TÜRKSOY Дюсен Касеинов и другие официальные лица.

Отметим, что очередной показ оперы запланирован на 16 января.