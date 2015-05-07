​В Турции мастера реставрации испортили мозаики II века - ФОТО

Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Реставраторы повредили десять римских мозаик в Археологическом музее Хатая на юге Турции.

Как передает Report, об этом пишет The Guardian.

"Римские мозаики, некоторые из которых датируются вторым веком, включают в себя всемирно известные картины, изображающие жертвоприношение Исаака и Нарцисса", - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что местные власти приступили к расследованию порчи мозаик после сообщений о том, что в результате реставрации ценные произведения искусства были искажены.

"Ценные предметы римского периода были разрушены. Они стали карикатурами на самих себя. Некоторые находятся в особенно плохом состоянии и потеряли свою самобытность и ценность. Картины, которые я увидел, это не оригиналы мозаик второго века. Некоторых из камней не хватает, в то время как другие неуместны и создают диссонирующий вид", - рассказал местный мастер Мехмет Даскапан.

Чиновник из министерства культуры подтвердил, что были некоторые ошибки во время реставрации, в частности, "добавление кусочков [мозаики]" к оригиналу. Также он подтвердил, что сейчас все работы приостановлены, а вопрос изучается.

Тем не менее, чиновник отметил, что реставраторы имели многолетний опыт, в том числе по восстановлению известных мозаик в Музее мозаик Зеугмы в юго-восточной части Турции.