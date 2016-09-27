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    В Тбилиси пройдет концерт, посвященный 100-летнему юбилею Рашида Бейбутова

    Будут показаны видеозаписи с выступлениями певца и фотовыставка

    Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Музыкальный вечер, посвященный 100-летнему юбилею со дня рождения выдающегося азербайджанского певца Рашида Бейбутова, пройдет 27 сентября в Тбилиси. 

    Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, концерт состоится на сцене Малого зала Тбилисской государственной консерватории имени Вано Сараджишвили. 

    На вечере будут показаны кадры из видеоархива с записями различных опер Рашида Бейбутова. В концерте примут участие грузинский композитор Важа Азарашвили, тенор Ираклий Мурджикнели и другие музыканты и оперные исполнители Грузии. 

    В фойе запланирована фотовыставка, отражающая жизнь и творчество известного музыканта из Азербайджана. Мероприятие пройдет при поддержке министерства культуры и охраны памятников Грузии, Музея азербайджанской культуры имени Мирзы Фатали Ахундова в Тбилиси и организации "Classic Art M Georgia". 

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