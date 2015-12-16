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    В Ташкенте состоялось дефиле национальной одежды Азербайджана и Узбекистана

    На дефиле помимо традиционной одежды были представлены и современные образцы, стилизованные под старинный традиционный стиль двух стран

    Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ В Ташкенте состоялось дефиле национальной одежды Азербайджана и Узбекистана.

    Как сообщает Report, мероприятие было организовано при поддержке Азербайджанского культурного центра им. Гейдара Алиева при посольстве Азербайджана в Узбекистане, Национального института художеств и дизайна, Государственной художественной галереи и Дома национальной одежды Азербайджана.

    Выступивший на мероприятии руководитель Азербайджанского культурного центра Самир Аббасов сказал, что дефиле является показателем развития отношений между двумя странами в области культуры.

    На дефиле помимо традиционной одежды были представлены и современные образцы, стилизованные под старинный традиционный стиль двух стран.

    В конце состоялась культурная часть мероприятия, на которой выступили популярные певцы Азербайджана и Узбекистана.

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