Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ В Ташкенте состоялось дефиле национальной одежды Азербайджана и Узбекистана.

Как сообщает Report, мероприятие было организовано при поддержке Азербайджанского культурного центра им. Гейдара Алиева при посольстве Азербайджана в Узбекистане, Национального института художеств и дизайна, Государственной художественной галереи и Дома национальной одежды Азербайджана.

Выступивший на мероприятии руководитель Азербайджанского культурного центра Самир Аббасов сказал, что дефиле является показателем развития отношений между двумя странами в области культуры.

На дефиле помимо традиционной одежды были представлены и современные образцы, стилизованные под старинный традиционный стиль двух стран.

В конце состоялась культурная часть мероприятия, на которой выступили популярные певцы Азербайджана и Узбекистана.