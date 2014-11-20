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    В Ташкенте состоится выставка "Шёлковый путь глазами художников Азербайджана и Узбекистана"

    На выставке будут экспонироваться работы известных азербайджанских художников

    Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ 26 ноября в Ташкенте  состоится  открытие  выставки живописных полотен "Шёлковый путь глазами художников Азербайджана и Узбекистана". 

    Как сообщает Report, вернисаж организован по инициативе Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева при посольстве Азербайджана в Узбекистане  при содействии НИХД им.К.Бехзода и Азербайджанской государственной художественной галереи.

    В открытии выставки  примут участие представители посольства Азербайджана в Узбекистане, сотрудники Азербайджанского Культурного Центра им.Гейдара Алиева, члены Общества Дружбы "Узбекистан-Азербайджан", представители творческой общественности и художники Узбекистана.

    На выставке будут экспонироваться работы известных азербайджанских художников  – Саттара Бахлулзаде, Марал Рахманзаде, Тогрула Нариманбекова, Эртегин Саламзаде, Эльбека Рзакулиева и других авторов; а также художников из Узбекистана – Акмаля Нуриддинова, Сабира Рахметова, Джавлона Умарбекова, Баходыра Джалалова и др.

    На открытии выставки будет продемонстрирован короткометражный документальный фильм о Шёлковом пути.

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