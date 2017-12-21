В Стамбуле у контрабандистов конфисковано более 26 тыс. предметов антиквариата

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ В Стамбуле у контрабандистов конфисковано 26456 предметов антиквариата, имеющих историческую ценность.

Как передает Report со ссылкой на Haberler, операция была проведена отделом по борьбе с контрабандистами полицейского управления Стамбула.

В результате было задержано 13 подозреваемых.

Конфискованные исторические предметы относятся к эпохе Византийской и Римской империй, средних веков. Они будут представлены Стамбульскому музею археологии.