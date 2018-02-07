В Стамбуле представлена коллекция азербайджанского дизайнера

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ В Чыраган-Палас в Стамбуле была представлена коллекция мод азербайджанского дизайнера Земфиры Мусаевой.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, дефиле коллекции модельера, подготовленной по мотивам романа "Анна Каренина", вызвало большой интерес.

Линия одежды, подготовленная З.Мусаевой и Линой Алиевой была представлена более 50-ми моделями. Коллекцию дополнили аксессуары известной изготовительницы бижутерии Паризы Магзиа.