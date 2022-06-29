Шушинский театр спустя 73 года выступил с постановкой в Шуше

Шушинский государственный музыкальный драматический театр спустя 73 года вновь показал спектакль.

Шушинский государственный музыкальный драматический театр спустя 73 года вновь показал спектакль.

Как сообщaет Report, в местечке под названием Тутовый сад под открытым небом был показан спектакль "Приключения визиря Лянкяранского ханства" по пьесе М.Ф.Ахундзаде.

Представление было организовано Министерством культуры Азербайджана.

Этот театр имеет многолетнюю историю. С 1938 года в Шуше начал функционировать Государственный совхоз-колхоз-театр. С 1943 года театр стал называться Государственным музыкально-драматическим театром имени Узеира Гаджибекова.

В 1949 году театр закрыли. 11 мая 1990 года Кабинет министров Азербайджана принял решение о восстановлении его деятельности.

После оккупации города армянскими вооруженными подразделениями 8 мая 1992 года театр переехал в Баку и разместился в здании Театра юного зрителя. Первая постановка в Баку прошла 13 февраля 1993 года.

Шушинский театр в настоящее время осуществляет деятельность в Баку в кинотеатре "Савалан".