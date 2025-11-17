В Сербии отметили 140-летний юбилей Узеира Гаджибейли
- 17 ноября, 2025
- 16:22
В Белградской филармонии состоялся концерт по случаю 140-летнего юбилея великого азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли.
Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Сербии.
В мероприятии приняли участие омбудсмен Сабина Алиева, представители государственных учреждений Сербии, послы иностранных государств, военные атташе, представители медиа, деятели науки, культуры и религии, а также члены диаспоры.
Отмечается, что почта Сербии внесла свой вклад в этот знаменательный день, выпустив специальную почтовую марку, посвященную 140-летию со дня рождения великого композитора.
На мероприятии особо отмечался высокий уровень стратегического партнерства и дружественных отношений между Азербайджаном и Сербией.
Затем была представлена концертная программа.