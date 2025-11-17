Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026

    В Сербии отметили 140-летний юбилей Узеира Гаджибейли

    Искусство
    • 17 ноября, 2025
    • 16:22
    В Сербии отметили 140-летний юбилей Узеира Гаджибейли

    В Белградской филармонии состоялся концерт по случаю 140-летнего юбилея великого азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли.

    Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Сербии.

    В мероприятии приняли участие омбудсмен Сабина Алиева, представители государственных учреждений Сербии, послы иностранных государств, военные атташе, представители медиа, деятели науки, культуры и религии, а также члены диаспоры.

    Отмечается, что почта Сербии внесла свой вклад в этот знаменательный день, выпустив специальную почтовую марку, посвященную 140-летию со дня рождения великого композитора.

    На мероприятии особо отмечался высокий уровень стратегического партнерства и дружественных отношений между Азербайджаном и Сербией.

    Затем была представлена концертная программа.

    Сербия Узеир Гаджибейли
    Фото
    Serbiyada Üzeyir Hacıbəylinin 140 illik yubileyi qeyd edilib

    Последние новости

    17:12

    Премьер Грузии и глава Минюста Армении обсудили развитие связей между двумя странами

    В регионе
    16:56

    США вывезли из Японии ракетные установки Typhon

    Другие страны
    16:55
    Фото

    Международный центр Низами Гянджеви принял участие в обуждениях на COP30

    COP29
    16:51

    Турция импортировала из Азербайджана более 133 тыс. тонн нефти в этом году

    Энергетика
    16:29

    Глава ЕК сообщила в письме лидерам ЕС, что война в Украине может закончиться в 2026 году

    Другие страны
    16:22
    Фото

    В Сербии отметили 140-летний юбилей Узеира Гаджибейли

    Искусство
    16:14

    В Италии чиновник упал в министерстве и пробил исторический витраж

    Другие страны
    16:11

    Турист из Индии погиб после наезда автомобиля в Губе

    Происшествия
    15:52

    Премьер Ирака и Вагит Алекперов обсудили пути обеспечения стабильности нефтедобычи "Лукойл"

    Другие страны
    Лента новостей