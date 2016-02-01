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    В Русском драматическом театре состоится показ спектакля "Афинские вечера"

    Показ спектакля приурочен ко Дню влюбленных

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ 14 февраля в Русском драматическом театре имени Самеда Вургуна состоится показ спектакля "Афинские вечера".

    Как сообщает Report, премьера спектакля, подготовленного по пьесе Петра Гладилина, состоялась в январе. Второй раз спектакль будет показан в День влюбленных.  

    Напомним, что спектакль подготовлен по случаю 70-летнего юбилея актрисы Русского драматического театра, заслуженной артистки Евгении Невмержицкой.

    Режиссером-постановщиком спектакля является народный артист Александр Шаровский, художником-постановщиком - заслуженный работник культуры Александр Федоров, музыкальное оформление принадлежит заслуженному работнику культуры Владимиру Неверову.

    Художник по костюмам - Ольга Аббасова.

    Главные роли будут исполнять народный Азербайджана Сафа Мирзагасанов, заслуженные артисты Евгения Невмержицкая, Наталия Шаровская, актеры Натаван Гаджиева и Олег Амирбеков. 

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