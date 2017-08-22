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    В Русском драматическом театре состоится премьера спектакля "Церемония"

    В спектакле заняты Фахраддин Манафов и Мехрибан Зеки

    Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ 16 сентября в Русском драматическом театре имени Самеда Вургуна состоится премьера спектакля "Церемония" по пьесе Эжена Ионеску, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу театра.

    Режиссёр-постановщик спектакля - Аршад Алекперов (Санкт-Петербург), художник-постановщик - Ольга Аббасова (заслуженный работник культуры Азербайджана), музыкальное оформление - Аршад Алекперов, художник по свету - Николай Рудычев.

    В спектакле заняты: народный артист Азербайджана – Фахраддин Манафов, заслуженная артистка Азербайджана – Мехрибан Зеки.

    Артисты театра - Олег Амирбеков, Хаджар Агаева, Мария Дубовицкая, Натик Гусейнов, в массовых сценах спектакля - студенты Азербайджанского государственного университета культуры и искусств.

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