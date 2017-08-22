В Русском драматическом театре состоится премьера спектакля "Церемония"

22 августа, 2017 12:35

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ 16 сентября в Русском драматическом театре имени Самеда Вургуна состоится премьера спектакля "Церемония" по пьесе Эжена Ионеску, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу театра. Режиссёр-постановщик спектакля - Аршад Алекперов (Санкт-Петербург), художник-постановщик - Ольга Аббасова (заслуженный работник культуры Азербайджана), музыкальное оформление - Аршад Алекперов, художник по свету - Николай Рудычев. В спектакле заняты: народный артист Азербайджана – Фахраддин Манафов, заслуженная артистка Азербайджана – Мехрибан Зеки. Артисты театра - Олег Амирбеков, Хаджар Агаева, Мария Дубовицкая, Натик Гусейнов, в массовых сценах спектакля - студенты Азербайджанского государственного университета культуры и искусств.