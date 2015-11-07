Показ фильма о генерале Кериме Керимове состоялся в Российском информационно-культурном центре

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ В Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) состоялся показ документального фильма Народного артиста Азербайджана, кинорежиссера Васифа Бабаева "Восхождение". Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу РИКЦ, лента рассказывает о малоизвестных страницах из жизни выдающегося ученого-инженера, одного из основателей советской космонавтики Керима Керимова.

Он долгие годы являлся председателем Государственной комиссии СССР по лётным испытаниям пилотируемых кораблей. Керим Алиевич Керимов – Герой Социалистического Труда, лауреат многих высших государственных премий СССР. Являлся почетным членом Национальной академии наук Азербайджана. Его имя носит одна из школ города Москвы.

Открывая встречу, руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов отметил: "14 ноября этого года Кериму Алиевичу Керимову исполнилось бы 98 лет. Фильм Васифа Бабаева в эти ноябрьские дни будет демонстрироваться не только в Баку, но и на многих московских площадках".

Посмотреть фильм об этом удивительном человеке в этот день в кинозал РИКЦ пришли родственники Керима Керимова, ученые, представители общественности, деятели культуры, студенты и школьники.