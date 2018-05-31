В Реабилитационном центре для лиц с синдромом Дауна прошел концерт для детей

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ При организационной поддержке Главного управления культуры города Баку в Реабилитационном центре для лиц с синдромом Дауна прошел концерт, посвященный Международному дню защиты детей - 1 июня.

Как сообщили Report в пресс-службе управления, среди тех, кто побывал на концерте, были представители Главного управления, заместитель главы Исполнительной власти Низаминского района Гюльназ Исрафилова, председатель Низаминской районной организации Партии Ени Азербайджан, депутат Садагат Велиева, директора культурных учреждений города Баку.

На концерте выступили известный эстрадный певец Эльнур Мамедов, танцевальные группы "Сема" и "Хан".