​В рамках VI Фестиваля современной музыки продемонстрируют оперу

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ При организационной поддержке министерства культуры и туризма 20-24 апреля в Баку пройдет VI Фестиваль современной музыки имени Кара Караева.

Как сообщает Report, в рамках фестиваля будет продемонстрирована опера В.Тарнопольского "По ту сторону тени".

Оперу представят 23 апреля в Азербайджанском государственном театре юного зрителя.

Отметим, что в рамках фестиваля 20 апреля в детской музыкальной школе №8 имени Кара Караева будут организованы мастер-классы, а в Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева состоится церемония открытия, где выступит Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени У.Гаджибекова. Под руководством художественного руководителя и главного дирижера Рауфа Абдуллаева прозвучат произведения К.Караева, В.Лютославского, К.Саариахо, Э.Денисова и других композиторов.

Фестиваль завершится 24 апреля в Азербайджанской государственной филармонии.