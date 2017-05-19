В Париже состоялось мероприятие в связи с 600-летием кончины Имамеддина Насими

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Париж. 19 мая. REPORT.AZ/ В генштабе ЮНЕСКО при организационной поддержке министерства культуры и туризма Азербайджана и постоянного представительства Азербайджана при ЮНЕСКО состоялось мероприятие в связи с 600-летием кончины великого поэта и просветителя Имамеддина Насими.

Как передает французское бюро Report, выступивший на мероприятии вице-премьер Эльчин Эфендиев рассказал о роли выдающегося азербайджанского поэта и просветителя И. Насими в мировой литературе и философской мысли.

Он отметил, что основная часть наследия поэта создана на родном языке: "В своем творчестве Насими восхвалял мечты и желания азербайджанского народа, общечеловеческие ценности, человека как наивысшую ценность. Талант Насими настолько масштабный, что не принадлежит только азербайджанскому народу. В своем творчестве он выразил все человечество".

Э. Эфендиев подчеркнул, что гимном творчества Насими был призыв к духовной свободе, человеческим ценностям, любви к человеку и др. По словам вице-премьера, Насими всегда порицал деспотизм, невежество, безграмотность: "Поэт ищет убежища во многих странах, но везде подвергается гонениям. В городе Халеб происходит самая большая трагедия в жизни поэта, его казнят через сдирание кожи. Однако казненный Насими остался жить в своих произведениях".

Э. Эфендиев отметил, что имя Насими увековечено в Азербайджане, его именем названы учебные заведения, улицы, районы. Усилиями и по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева еще в период СССР в центре Баку возведен памятник поэту. Распоряжение президента Ильхама Алиева о проведении 600-летней годовщины кончины И. Насими говорит о том, как высоко его ценят в стране.

Вице-премьер отметил, что после обретения независимости Азербайджан наладил деловые, взаимоуважительные отношения с ЮНЕСКО и в развитии этих отношений особые заслуги принадлежат первому вице-президенту Азербайджанской Республики, послу доброй воли ЮНЕСКО Мехрибан Алиевой.

Руководитель постоянного представительства Азербайджана при ЮНЕСКО, посол Анар Керимов рассказал о большом влиянии поэзии Насими на развитие поэтического языка Азербайджана. Насими своей поэзией защищал мир, толерантность, мультикультурализм.

Кандидат на пост гендиректора ЮНЕСКО, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу отметил, что 600 лет назад И. Насими был варварски казнен, но и в наше время не удалось устранить варварство, экстремизм и терроризм, сегодня человечество должно объединиться вокруг ценностей, которые 600 лет назад пропагандировал и ради которых погиб Насими.

На мероприятии в исполнении солистов Азербайджанского государственного театра оперы и балета состоялся концерт в память И. Насими, сочиненный член-корреспондентом НАНА, председателем Союза композиторов страны Фирангиз Ализаде.

В фойе была организована посвященная поэту выставка.