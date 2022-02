В Париже открылась персональная выставка азербайджанского художника

Персональная выставка азербайджанского художника Фархада Фарзали проходит в столице Франции Париже.

Как передает местное бюро Report, в ее открытии, организованной Ассоциацией франко-азербайджанского диалога, принимают участие постоянный представитель Азербайджана при ЮНЕСКО Эльман Абдуллаев, французские журналисты, любители искусства и другие.

Выставка Фархада Фарзали "Tiger is Tiger is a Tiger is a Tiger" была организована в галерее Dix9.

Это первая персональная выставка азербайджанского художника во Франции.

Выставка продлится до 27 февраля.