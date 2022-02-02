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В Париже открылась персональная выставка азербайджанского художника

В Париже открылась персональная выставка азербайджанского художника Персональная выставка азербайджанского художника Фархада Фарзали проходит в Париже, Франция.
Искусство
2 февраля 2022 г. 08:46
В Париже открылась персональная выставка азербайджанского художника

Персональная выставка азербайджанского художника Фархада Фарзали проходит в столице Франции Париже.

Как передает местное бюро Report, в ее открытии, организованной Ассоциацией франко-азербайджанского диалога, принимают участие постоянный представитель Азербайджана при ЮНЕСКО Эльман Абдуллаев, французские журналисты, любители искусства и другие.

Выставка Фархада Фарзали "Tiger is Tiger is a Tiger is a Tiger" была организована в галерее Dix9.

Это первая персональная выставка азербайджанского художника во Франции.

Выставка продлится до 27 февраля.

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Версия на азербайджанском языке ФотоParisdə azərbaycanlı rəssam Fərhad Fərzəlinin fərdi sərgisi açılıb

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