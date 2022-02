Parisdə azərbaycanlı rəssam Fərhad Fərzəlinin fərdi sərgisi açılıb

Fransanın paytaxtı Parisdə azərbaycanlı rəssam Fərhad Fərzəlinin fərdi sərgisi keçirilir.

“Report”un Fransa bürosu xəbər verir ki, Fransa-Azərbaycan Dialoqu Assosiasiyasının təşkilatçılığı ilə keçirilən sərginin açılışında respublikamızın YUNESKO yanında daimi nümayəndəsi Elman Abdullayev, fransalı jurnalistlər, rəsm həvəskarları və digər şəxslər iştirak edirlər.

Fərhad Fərzəlinin “Tiger is Tiger is a Tiger is a Tiger “adlı sərgisi “Dix9” qalereyasında təşkil edilib. Bu, azərbaycanlı rəssamın Fransada ilk fərdi sərgisidir.

“Dix9” qalereyasının məqsədi müxtəlif ölkədən olan gənc rəssamları Fransada tanıtmaqdır.

Sərgi fevralın 27-dək davam edəcək.