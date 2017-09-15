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    В ОАЭ начался показ фильма "Али и Нино"

    Фильм демонстрируется на английском языке с арабскими субтитрами© Azərbaycanın BƏƏ-dəki səfirliyi

    Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ В кинотеатрах Cine Royal и Vox в городах Абу-Даби, Дубаи и Эль-Айн ОАЭ приступили к демонстрации фильма "Али и Нино".

    Как сообщили Report в пресс-службе посольства Азербайджана в ОАЭ, фильм демонстрируется на английском языке с арабскими субтитрами.

    Посол Азербайджана в ОАЭ Дашгын Шикаров и сотрудники посольства побывали на премьере фильма в Абу-Даби.

    Отметим, что презентация фильма была проведена 5 октября 2016 года в Центре Гейдара Алиева. Руководителем и исполнительным продюсером проекта является вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, продюсером – Крис Тикьер, режиссером – обладатель премии BAFTA Асиф Кападиа, автором сценария – лауреат премии Academy Award Кристофер Хемптон.

    В фильме по мотивам одноименного мирового бестселлера писателя Курбана Саида "Али и Нино" рассказывается о борьбе Азербайджана за независимость и истории любви двух молодых людей различный религий на фоне оккупации Азербайджана Россией в начале ХХ века.

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