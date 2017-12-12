Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ В новой программе Бакинского государственного цирка продемонстрируют мото-шоу.

Об этом Report сообщил пресс-секретарь цирка Махир Гумбатов.

Он сообщил, что коллектив новой программы состоит из артистов российского и украинского цирков: "Демонстрируемая с 29 декабря по 7 января программа называется "Экстремальная зима". Мото-шоу внутри железного шара станет самым уникальным номером программы. Наряду с этим, в шоу задействованы крокодилы, змеи и другие животные. В программу входят выступления иллюзиониста, акробатов, клоунов и символов Нового года - Деда Мороза и Снегурочки. Крупное шоу, для освещения которого привезено специальное оборудование, длится два часа".

Отметим, что цена на билеты в зависимости от ряда составляет 10-20 манатов. Билеты можно приобрести в кассах цирках ежедневно с 10:00 до 20:00.