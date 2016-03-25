В новой картине о "Пиратах Карибского моря" появится Пол Маккартни

Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Известный музыкант, член ранее существовавшей популярной группы Beatles в Великобритании Пол Маккартни появится в новой кинематографической картине.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, Пол Маккартни получил приглашение поучаствовать в съемках новой части фильма о "Пиратах Карибского моря".

Несмотря на то, что съемки фильма уже завершены, отснятая часть с музыкантом будет добавлена в ленту. Пока остается главным секретом, какую именно роль в популярном пиратском фильме сыграет Пол Маккартни. Напомним, что новую долгожданную часть "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки" поклонники смогут увидеть ближе к лету будущего года.

Также отметим, что в новой части киноленты зрители смогут вновь увидеть Орландо Блума, который играет Уилла Тернера.