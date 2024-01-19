В Нахчыване состоялась презентация фильма "Из Садарака в Шушу"

В Нахчыване состоялась презентация фильма "Из Садарака в Шушу".

В Нахчыване состоялась презентация фильма "Из Садарака в Шушу".

Как сообщает нахчыванское бюро Report, мероприятие состоялось в Университете "Нахчыван" по 34-й случаю годовщины трагедии 20 Января.

Фильм ”Из Садарака в Шушу" подготовлен Нахчыванским телевидением. В мероприятии приняли участие официальные лица, члены семей шехидов, ветераны, интеллигенция и студенты, представители СМИ.

В фильме героизм нашего народа в боях за Садарак представлен в образе отважной женщины – ветерана и медсестры Назифы Гайбалиевой.

Среди зрителей присутствовала и сама героиня фильма.