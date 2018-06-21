В Музее истории продемонстрируют меч Аббаса Мирзы Каджара

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ В Музее истории Азербайджана на выставке "Если у меня есть армия, значит есть родина" ("Ordum varsa, yurdum var!") продемонстрируют меч, предположительно принадлежавший Аббасу Мирзе Каджару (1789-1833).

Как сообщили Report в пресс-службе НАНА, в 2017 году нынешний владелец меча Юсиф Багирзаде обратился в музей для установления даты изготовления холодного оружия. Завотделом музея Сабухи Ахмедов с учетом структуры и особенностей меча определил, что это парадное оружие начала XIX века.

Кроме того, по рекомендации С.Ахмедова для точной и всесторонней экспертизы меча Ю.Багирзаде обратился в государственный музей Эрмитаж в Санкт-Петербурге (Россия).

В подробном отчете специалистов Национальной ассоциации экспертов оружия РФ отражено, что меч изготовлен в Азербайджане. Кроме того, была проведена сверка с двумя аналогичными мечами, хранимыми в Эрмитаже.

На мече имеется надпись Bənde-i şah-i vilayəti Abbas ("Слуга царя владыки Аббас"). Форма меча, техника изготовления, орнамент, сверка с имеющимися экспонатами, нанесенная надпись позволяют предположить, что он был изготовлен в 1809-1810 гг. для шаха Аббаса Мирзы Каджара.