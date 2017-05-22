В Музее искусств состоится выставка, посвященная 90-летию народного художника Азербайджана Давуда Казымова

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ 23 мая в Национальном музее искусств Азербайджана по инициативе министерства культуры и туризма состоится юбилейная выставка, посвященная 90-летию Народного художника Азербайджана Давуда Казымова, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу музея.

Народный художник Давуд Кязымов родился в 1926 году в Баку, в 1945 году окончил Азербайджанское государственное художественное училище, с 1947 года Кязымов принимал участие в республиканских и всесоюзных выставках. Овладев секретами изобразительного искусства на кружке по рисованию в доме пионеров, он продолжил образование в Азербайджанском государственном художественном училище в 1941-1945-е годы. Важную роль в творческом формировании художника сыграли такие великие мастера живописи, как К.Ханларов, Б.Мирзазаде, А.Мамедов, Л.Придаток, А.Горчаков, С.Бахлулзаде, М.Рахманзаде.

Обладающий широким творческим диапазоном Давуд Казымов оставил свой собственный след в изобразительном искусстве своими нежными цветами и лиричностью. Выдающийся художник известен в изобразительном искусстве как талантливый график.

Художник своим изящным колоритом изображал образ жизни трудящихся, красоту природы Азербайджана, тонкости этнографии и традиции народа.

Кроме того, наряду с интенсивной творческой деятельности и своим богатым художественным опытом Давуд Казымов помог в развитии молодых художников, а также внес свой вклад в развитие национальной художественной школы. В своих произведениях художник отразил красоту природы Азербайджана, этнографические особенности, обычаи и традиции нашего народа, нашего народа, образ жизни трудящихся. В 1947-1966 гг. получил первоначальное художественное образование в Азербайджанском государственном художественном училище, затем начал педагогическую деятельность в Азербайджанском государственном институте искусств имени М.А.Алиева и Азербайджанской государственной академии художеств.

Творчество Давуда Казымова высоко ценится не только в нашей республике, но и далеко за ее пределами. Работы мастера хранятся в Германии, Италии, Турции и других странах.

Давуд Казымов умер в 2015 году.

На выставке будут представлены такие работы, как "Шахдаг", "Гейгель", "Дорогу в Шамаху", "Полевые цветы", "Батабат", "Вид Апшерона".