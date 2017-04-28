В Москве открылась благотворительная выставка Лейлы Алиевой

Москва. 28 апреля. REPORT.AZ/ В Москве открылась благотворительная выставка вице-президента Фонда Гейдара Алиева, председателя АМОР Лейлы Алиевой.

Как сообщает российское бюро Report, выставка подготовлена Фондом IDEA совместно с Российской академией художеств и Московским музеем современного искусства и приурочена к Году экологии в России.

Целью проекта является привлечение внимания к проблемам окружающей среды.

"Через искусство мы хотели показать, насколько хрупкая наша планета, и насколько сильно она нуждается в нашей защите", - сказала Лейла Алиева на открытии выставки.

Открытие выставки в Музейно-выставочном комплексе Российской академии художеств – Галерее искусств Зураба Церетели посетили первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева, а также министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, министр образования Микаил Джаббаров, исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алекперов, председатель Союза художников России Таир Салахов, представители творческой интеллигенции Москвы.

Основу экспозиции составляют произведения основательницы Фонда IDEA Лейлы Алиевой. Свои картины Лейла Алиева уже показывала в Париже, Берлине, Лондоне.

В экспозиции представлены работы еще 9 азербайджанских и российских мастеров. Неравнодушие к проблемам окружающей среды - тема, которая объединила азербайджанских и российских художников.

Советник губернатора Московской области Нармин Ширалиева отметила эмоциональность работ Лейлы Алиевой.

"Я потрясена масштабом, глубиной работ. Проблема многих современных художников в том, что их стиль размазан от работы к работе. А здесь есть абсолютно свой стиль: очень мощный, очень узнаваемый", - отметила Нармин Ширалиева.

Выставку под названием "Live Life" Фонд IDEA сделал благотворительной: деньги, собранные от продажи картин, планируется потратить на восстановление экосистемы крупнейшей реки Закавказья - Куры, в частности на восстановление там популяции осетровых.

Выставка продлится до 24 мая 2017 года. В этот период все желающие могут посетить выставку и приобрести понравившиеся работы.