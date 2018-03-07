В купольной бане "Гюмбезли" в Губе начаты ремонтно-восстановительные работы

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Государственная служба по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры и туризма Азербайджанской Республики осуществляет ремонтно-восстановительные работы в расположенной в Губе купольной бане "Гюмбезли".

Как сообщили Report в отделе информации и связям с общественностью Минкультуры, старинная купольная баня "Гюмбезли" в соответствии с решением Кабмина была включена в список недвижимых памятников истории и культуры местного значения.

Памятник восстанавливается при финансовой поддержке посольства США в Азербайджане.

В министерстве сообщили, что продолжаются работы по восстановлению исторического памятника. В частности, была восстановлена кирпичная лестница, ведущая к куполу, поверхность крыши была полностью очищена от земли и травы, восстановлена и изолирована, двери и окна были заменены новыми, установлены отопительная система, система охлаждения, восстановлен забор. Проводится благоустройство территории и осуществляются другие работы.

Отметим, что расположенная в Губе купольная баня "Гюмбезли" построена в стиле восточной архитектуры в XIX веке. В строительстве был использован жженый кирпич. В историческом здании в последний раз ремонтно-восстановительные работы были проведены в 1986-1987 гг.