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    В Кукольном театре состоится премьера спектакля "Забытая кукла"

    Показ спектакля, предусмотренного для фестивалей и зрителей старшей возрастной группы, состоится 2 декабря

    Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджанском государственном кукольном театре имени Абдуллы Шаига представят спектакль "Забытая кукла".

    Как сообщили Report из пресс-службы театра, спектакль поставлен по мотивам новеллы немецкого публициста Стефана Цвейга "Письмо незнакомки".

    Премьера спектакля, предусмотренного для фестивалей и зрителей старшей возрастной группы, состоится 2 декабря.

    Режиссер-постановщик - Анар Мамедов, художник-постановщик - Афшан Асадова. Основная идея спектакля заключается в безответной любви одной женщины.

    В постановке участвуют ведущие актеры театра Джамиля Аллахвердиева и Эльмира Гусейнова. 

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