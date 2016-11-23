В Кукольном театре состоится премьера спектакля "Забытая кукла"

23 ноября, 2016 18:12

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджанском государственном кукольном театре имени Абдуллы Шаига представят спектакль "Забытая кукла". Как сообщили Report из пресс-службы театра, спектакль поставлен по мотивам новеллы немецкого публициста Стефана Цвейга "Письмо незнакомки". Премьера спектакля, предусмотренного для фестивалей и зрителей старшей возрастной группы, состоится 2 декабря. Режиссер-постановщик - Анар Мамедов, художник-постановщик - Афшан Асадова. Основная идея спектакля заключается в безответной любви одной женщины. В постановке участвуют ведущие актеры театра Джамиля Аллахвердиева и Эльмира Гусейнова.