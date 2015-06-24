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    ​В Кукольном театре состоится премьера спектакля "Кот в сапогах"

    В постановку внесены новые образы

    Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ В Азербайджанском государственном кукольном театре имени Абдуллы Шаига состоится премьера спектакля "Кот в сапогах".

    Как сообщает Report, одному из самых известных произведений мировой детской литературы французского писателя Шарля Перро дал новую жизнь режиссер Анар Мамедов. Режиссер внес в постановку новые образы и выражения, сделав его доступным для современных детей.

    Художником-постановщиком одноактного спектакля является Равана Ягубова, композитором - известный деятель искусств Джахангир Зульфугаров.

    Роли исполняют заслуженный артист Рахман Рахманов, актеры Тамилла Бунъятова, Рагим Рагимов, Джавид Тельман и другие.

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