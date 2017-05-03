В конце недели в Музыкальном театре продемонстрируют 5 спектаклей

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ В Музыкальном театре в конце недели продемонстрируют 5 спектаклей.

Как сообщил Report пресс-секретарь театра Самир Садагатоглу, это – спектакли "Золотая свадьба" ("Qızıl toy") (О. Кязыми, Р. Гейдар), "Приключения дождевого гриба" ("Yağış göbələyinin macərası") (Р. Шафаг, В. Зимин), "Не так, так эта" ("O olmasın, bu olsun") (У. Гаджибейли), поставленный А. Садыговым спектакль "Спящая красавица и гномы" ("Yatmış gözəl və cırtdanlar") (Ш. Перро), и "Балададашин той хамамы" ("Baladadaşın toy hamamı") (Эльчин, Ф. Аллахверди).

В спектаклях задействованы народная артистка Фатма Махмудова, заслуженные артисты Новруз Гартал, Светлана Булах, Азизага Азизов, Нахида Оруджева, Алекпер Алиев, Алмаз Алескерли, Чингиз Ахмедов, Акпер Ализаде, Шовги Гусейнов, актеры Марина Литвиненко, Надир Хасыев, Расмийя Нурмамедова, Мойле Мирзалиев, Надежда Повелицина, Магеррам Гурбанов, Агахан Шарифов, Эльхан Исмаилов, Гюльнара Абдуллаева, Самед Хасыев, Гюльчохра Абдуллаева, Ульвийя Алиева, Алимамед Новрузов, Юлия Гейдарова и пр.

Музыкальный театр на этой неделе не забыл и про русскоязычных и маленьких зрителей. 6 мая в 12:00 юным зрителям на русском языке представят спектакль "Приключения дождевого гриба" Р. Шафага и В. Зимина, а 7 мая в 12.00 – сказку "Спящая красавица и гномы" Ш. Перро.

Начало спектаклей 5, 6 и 7 мая в 12.00 и 19.00.

Билеты стоят 6 манатов и выше. Их можно приобрести во всех театрально-концертных кассах города и центрах ASAN Xidmət.