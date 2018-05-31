В конце недели в Музыкальном театре представят три спектакля

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ В Азербайджанском государственном музыкальном театре представят три спектакля.

Как сообщили Report в театре, 1 июня на русском языке представят спектакль "Кавказская племянница" ("Qafqazlı qardaşqızı", Р.Гаджиева), 2 июня - "Американский зять" ("Amerikalı kürəkən", Р.Миришли, М.Аквердиев), 3 июня - "Аршин мал алан" (У.Гаджибейли).

Время начала спектаклей в 19:00.

В постановках задействованы народные артисты Ильхам Намик Кямал, Фатма Махмудова, заслуженные артисты Нахида Оруджева, Алмаз Алескерли, Новруз Гартал, Акпер Ализаде, Саида Шарифалиева и др.

Билеты, стоимость которых 6 манатов и выше, можно приобрести в кассах города и центрах ASAN xidmət.