Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ В конце недели в Музыкальном театре покажут пять постановок.

Как сообщили Report в пресс-службе театра, это "Гарнир по-французски", "Приключения дождевого гриба", "Аршин мал алан", "Спящая красавица и гномы" и "Жених-банкир".

Пьесы будут представлены 14, 15, 16 апреля в 12:00 и 19:00 часов.

В представлениях задействованы народные артисты Афаг Баширгызы, Фатма Махмудова, заслуженные артисты Новруз Гартал, Светлана Булах, Азизага Азизов, Алмаз Алескерли, Чингиз Ахмедов, Акпер Ализаде, актеры Марина Литвиненко, Фируз Мамедов, Расмия Нурмамедова, Мойла Мирзалиев, Надежда Повелицина, Магеррам Гурбанов, Гюльджахан Саламова, Эльхан Исмайлов, Гюльнара Абдуллаева, Эмиль Гейдаров, Гюльчохра Абдуллаева, Ульвия Алиева, Алимамед Новрузов, Юлия Гейдарова, Гусейн Алили, Мехрибан Залыева, Рауф Бабаев, Ниджат Али, Айдан Гасанова, Руслан Мурсалов, Гюльтадж Алили, Шабан Джафаров, Гюльнара Азизова, Атеш Гараев, Зарина Гурбанова, Амрах Дадашов, Фарид Рзаев, Гюльдана Азимова, Нахид Искендерзаде, Мурад Алиев и другие.

Для русскоязычных и малолетних зрителей 14 апреля в 19:00 будет представлена пьеса "Гарнир по-французски" М. Камолетти, 15 апреля в 12:00 - сказка "Приключение дождевого гриба" Р. Шафага и В. Зимина на русском языке. 16 апреля в 12:00 на азербайджанском языке для маленьких зрителей будет показана сказка Шарля Пероо "Спящая красавица и гномы". Театралы могут приобрести билеты во всех театрально-концертных кассах города и в центре ASAN Xidmet. Цена билетов - от 6 манатов и выше.