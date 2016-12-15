В конце недели в музыкальном театре покажут 4 спектакля

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ В конце недели в Азербайджанском государственном музыкальном театре представят 4 спектакля.

Как сообщили Report в театре, 17-18 декабря в 12:00 и 19:00 состоится показ спектакля "Не та, так эта" (У.Гаджибейли), "Спящая красавица и гномы" (Ш.Перро) в постановке А.Садыгова, "За день до свадьбы" (А.Самедли) и "Приключения дождевого гриба" (Р.Шафаг, В.Зимин).

Отметим, что спектакль Ш.Перро "Спящая красавица и гномы" будет представлен для юных зрителей на азербайджанском языке 17 декабря в 12:00, а постановка "Приключения дождевого гриба" (Р.Шафаг, В.Зимин) 18 декабря в 12:00 на русском языке.

В спектаклях участвуют актеры – народная артистка Афаг Баширгызы, заслуженные артисты Новруз Гартал, Алекпер Алиев, Нахида Оруджева, Азизага Азизов, Шовги Гусейнов, Акпер Ализаде, актеры Надир Хасыев, Агахан Шарифов, Надежда Повелицина, Юлия Гейдарова, Гюльтадж и Гусейн Алили и другие.

Цены на билеты - от 6 манатов. Их можно приобрести в кассах и центрах ASAN xidmət.