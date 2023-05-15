В комплексе Дворца Ширваншахов прошел концерт “Тайны дворца”

В Баку состоялся концерт “Тайны дворца” с участием известной израильской скрипачки Евгении Эпштейн и азербайджанской пианистки Саиды Тагизаде.

В Баку состоялся концерт “Тайны дворца” с участием известной израильской скрипачки Евгении Эпштейн и азербайджанской пианистки Саиды Тагизаде.

Как сообщает Report, концерт состоялся в комплексе Дворца Ширваншахов.

Автор и руководитель музыкального фестиваля ”Симург" Саида Тагизаде, а также одна из соучредителей струнного квартета ”Авив”, известная израильская скрипачка Евгения Эпштейн, прошедшая мастер-классы в Хорватии, Словении, Великобритании, исполнили выдающиеся произведения азербайджанских и западноевропейских композиторов.

Гостями музыкального вечера стали вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Фаиг Таги-заде, заместитель министра науки и образования Фирудин Гурбанов, председатель Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде, посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеманн.