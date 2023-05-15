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В комплексе Дворца Ширваншахов прошел концерт “Тайны дворца”

В комплексе Дворца Ширваншахов прошел концерт “Тайны дворца” В Баку состоялся концерт “Тайны дворца” с участием известной израильской скрипачки Евгении Эпштейн и азербайджанской пианистки Саиды Тагизаде.
Искусство
15 мая 2023 г. 11:13
В комплексе Дворца Ширваншахов прошел концерт “Тайны дворца”

В Баку состоялся концерт “Тайны дворца” с участием известной израильской скрипачки Евгении Эпштейн и азербайджанской пианистки Саиды Тагизаде.

Как сообщает Report, концерт состоялся в комплексе Дворца Ширваншахов.

Автор и руководитель музыкального фестиваля ”Симург" Саида Тагизаде, а также одна из соучредителей струнного квартета ”Авив”, известная израильская скрипачка Евгения Эпштейн, прошедшая мастер-классы в Хорватии, Словении, Великобритании, исполнили выдающиеся произведения азербайджанских и западноевропейских композиторов.

Гостями музыкального вечера стали вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Фаиг Таги-заде, заместитель министра науки и образования Фирудин Гурбанов, председатель Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде, посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеманн.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞirvanşahlar Sarayı Kompleksində “Sarayın sirləri” adlı konsert keçirilib

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