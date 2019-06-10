В кинотеатре "CinemaPlus Quba" состоялась презентация документального фильма

В Кино Клубе "ASAN həyat" "CinemaPlus Quba" состоялась презентация документального фильма "За пределами границ", реализованного по категории "С" (проекты частных лиц) XI Грантового конкурса Азербайджанского Молодежного Фонда. В фильме рассказывается об учителе, работающем в окраинном селе.

Как сообщает Report, в документальном фильме, снятом при финансовой поддержке Молодежного Фонда и поддержке отдела Образования Губинского района, повествуется о сельской жизни Агаами Исламова, который прибыл в среднюю школу имени В.Мамедсалахова села Джими из Баку, о его преподавательской деятельности, трудностях, с которыми он столкнулся, а также о принятых им решениях.

Фильм был снят в средней школе села Джими Губинского района. Руководитель проекта - Хадиджа Алиева, сценарист и режиссер-постановщик фильма – Айшад Сафаралиев, второй режиссер - Орхан Каримли. Хронометраж фильма составляет 60 минут.

В ходе мероприятия руководитель проекта Хадиджа Алиева отметила, что фильм был снят при финансовой поддержке Молодежного фонда Азербайджана. Предоставляя информацию о фильме, Х.Алиева рассказала о процессе съемок и целях проекта. Руководитель проекта выразила благодарность всем участвующим в процессе подготовки документального фильма.

Затем директор Методического центра отдела образования Губинского района Намик Гумбатов, заместитель начальника Главного управления молодежи и спорта Губинского района Мансур Агаев, директор средней школы имени В.Мамедсалахова села Джими Рафаэль Мамедов высоко оценили реализацию проекта, поделились своим мнением о фильме.

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