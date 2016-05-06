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    В Киноцентре Низами состоится презентация фильма, посвященного Гейдару Алиеву

    Показ документального фильма Unudulmaz приурочен к 93-ей годовщине со дня рождения общенационального лидера

    Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ 10 мая в Киноцентре Низами в связи с 93-й годовщиной со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева состоится презентация документального фильма "Unudulmaz". Как сообщили Report в Киноцентре Низами, фильм снятый журналистом Эльнуром Нифталиевым повествует о периоде жизни общенационального лидера Гейдар Алиева в городе Кливленде США. 

    В фильме собраны воспоминания и высказывания врачей клиники и много других интересных материалов о Гейдаре Алиеве. 

    Ожидается, что на презентации примут участие официальные лица YAP,  депутаты Милли Меджлиса, сотрудники Управления культуры и туризма города Баку, творческая группа фильма и другие гости.

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