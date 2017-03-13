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    В Италии выставлена картина Гитлера

    Картина никогда раньше не выставлялась, она была привезена из частной коллекции в Германии

    Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ В Италии в небольшом городе Сало открылась выставка "Музей безумия", на которой в частности представлена картина Адольфа Гитлера, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

    На выставке представлена небольшая картина маслом Гитлера.

    "Это - не искусство, а картина отчаянного человека. Это не работа диктатора, а произведение негодяя", - описал картину организатор выставки Витторио Сгарби.

    Картина никогда раньше не выставлялась, она была привезена из частной коллекции в Германии.

    На выставке представлены еще 200 работ, посвященных "политическому безумию".

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