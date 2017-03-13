В Италии выставлена картина Гитлера

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ В Италии в небольшом городе Сало открылась выставка "Музей безумия", на которой в частности представлена картина Адольфа Гитлера, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

На выставке представлена небольшая картина маслом Гитлера.

"Это - не искусство, а картина отчаянного человека. Это не работа диктатора, а произведение негодяя", - описал картину организатор выставки Витторио Сгарби.

Картина никогда раньше не выставлялась, она была привезена из частной коллекции в Германии.

На выставке представлены еще 200 работ, посвященных "политическому безумию".