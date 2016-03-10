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    В День национального театра награждены деятели культуры и искусства - СПИСОК

    В Союзе театральных деятелей состоялась церемония вручения наград

    Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ В День национального театра Азербайджана по инициативе министерства культуры и туризма и Союза театральных деятелей Азербайджана группе деятелей культуры и искусства присвоены почетные имена и награды.

    Как сообщает Report, почетные награды министерства культуры и туризма представлены 19 деятелям культуры и искусства.

    Награды, учрежденные министерством, представил заместитель министра Адалят Велиев.

    1. Агаев Алигусейн - Театр оперы и балета

    2. Абдуллаева Нигяр - Национальный драматический театр

    3. Мурадов Сулейман - Кукольный театр

    4. Джафаров Юсиф - Гянджинский театр

    5. Мамедов Саяд - Газахский театр

    6. Эмрашили Робинзон - Гахский театр

    7. Мехрабов Араз - Гахский кукольный театр

    8. Гардашов Фаиг - Гусарский театр

    9. Гейдаров Эмиль - Музыкальный театр

    10. Агаева Хаджар - Русский драматический театр

    11. Агвердиева Махира - Гянджинский кукольный театр

    12. Оджагвердиева Тарана - Театр YUĞ

    13. Ахмедли Бахруз - Театр пантомимы

    14. Гасанов Керим - Агдамский театр

    15. Имамвердиев Юсиф - Мингячевирский театр

    16. Искендерова Ханира - Шушинский театр

    17. Гулиева Интизар - Физулинский театр

    18. Годжаев Рагим - Шекинский театр

    19. Ахундов Абульфаз - Лянкяранский театр.

    В свою очередь, Союз театральных деятелей Азербайджана наградил в День национального театра 11 человек медалью "Сенеткар".

    Председатель Союз театральных деятелей Азербайджана, профессор Азерпаша Немат вручил медали "Сенеткар" Рафаэлю Дадашову по случаю 70-летнего юбилея, Нуреддину Мехдиханлы - 60-летнего юбилея, Рамизу Мамедову - 65-летнего юбилея, Ясину Гараеву - 70-летнего юбилея, Агахану Салманлы - 75-летнего юбилея, Рафиге Ахундовой - 85-летнего юбилея, заслуженным артистам Назиру Рустамову - 60-летнего юбилея, Масуме Бабаевой - 65-летнего юбилея, Лятифе Гулузаде - 70-летнего юбилея, Ираде Гасановой - 60-летнего юбилея, Шафаг Алиевой - 60-летнего юбилея.

    В качестве почетного члена Союза театральных деятелей Азербайджана награждены Зейнаб Ханларова по случаю 80-летнего юбилея, Эльдар Гулиев по случаю 75-летнего юбилея и Фархад Халилов по случаю 70-летнего юбилея.

    Почетными грамотами Союза театральных деятелей награждены:

    1. Кёнуль Ахундова - 70

    2. Эльхан Агвердиев - 65

    3. Алигисмат Лалаев - 60

    4. Сакина Исмаилова - 60

    5. Мубариз Гамидов - 60

    6. Аливахинбаба Мамедгасанов - 65

    7. Фаиг Искендеров - 60

    8. Валида Гедимова

    9. Ирада Гусейнова

    10. Эльмира Керимова - 70.

    После церемонии вручения наград в Союзе театральных деятелей состоялось праздничное мероприятие. 

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