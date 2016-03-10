В День национального театра награждены деятели культуры и искусства - СПИСОК

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ В День национального театра Азербайджана по инициативе министерства культуры и туризма и Союза театральных деятелей Азербайджана группе деятелей культуры и искусства присвоены почетные имена и награды.

Как сообщает Report, почетные награды министерства культуры и туризма представлены 19 деятелям культуры и искусства.

Награды, учрежденные министерством, представил заместитель министра Адалят Велиев.

1. Агаев Алигусейн - Театр оперы и балета

2. Абдуллаева Нигяр - Национальный драматический театр

3. Мурадов Сулейман - Кукольный театр

4. Джафаров Юсиф - Гянджинский театр

5. Мамедов Саяд - Газахский театр

6. Эмрашили Робинзон - Гахский театр

7. Мехрабов Араз - Гахский кукольный театр

8. Гардашов Фаиг - Гусарский театр

9. Гейдаров Эмиль - Музыкальный театр

10. Агаева Хаджар - Русский драматический театр

11. Агвердиева Махира - Гянджинский кукольный театр

12. Оджагвердиева Тарана - Театр YUĞ

13. Ахмедли Бахруз - Театр пантомимы

14. Гасанов Керим - Агдамский театр

15. Имамвердиев Юсиф - Мингячевирский театр

16. Искендерова Ханира - Шушинский театр

17. Гулиева Интизар - Физулинский театр

18. Годжаев Рагим - Шекинский театр

19. Ахундов Абульфаз - Лянкяранский театр.

В свою очередь, Союз театральных деятелей Азербайджана наградил в День национального театра 11 человек медалью "Сенеткар".

Председатель Союз театральных деятелей Азербайджана, профессор Азерпаша Немат вручил медали "Сенеткар" Рафаэлю Дадашову по случаю 70-летнего юбилея, Нуреддину Мехдиханлы - 60-летнего юбилея, Рамизу Мамедову - 65-летнего юбилея, Ясину Гараеву - 70-летнего юбилея, Агахану Салманлы - 75-летнего юбилея, Рафиге Ахундовой - 85-летнего юбилея, заслуженным артистам Назиру Рустамову - 60-летнего юбилея, Масуме Бабаевой - 65-летнего юбилея, Лятифе Гулузаде - 70-летнего юбилея, Ираде Гасановой - 60-летнего юбилея, Шафаг Алиевой - 60-летнего юбилея.

В качестве почетного члена Союза театральных деятелей Азербайджана награждены Зейнаб Ханларова по случаю 80-летнего юбилея, Эльдар Гулиев по случаю 75-летнего юбилея и Фархад Халилов по случаю 70-летнего юбилея.

Почетными грамотами Союза театральных деятелей награждены:

1. Кёнуль Ахундова - 70

2. Эльхан Агвердиев - 65

3. Алигисмат Лалаев - 60

4. Сакина Исмаилова - 60

5. Мубариз Гамидов - 60

6. Аливахинбаба Мамедгасанов - 65

7. Фаиг Искендеров - 60

8. Валида Гедимова

9. Ирада Гусейнова

10. Эльмира Керимова - 70.

После церемонии вручения наград в Союзе театральных деятелей состоялось праздничное мероприятие.