В День национального театра награждены деятели культуры и искусства - СПИСОК

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ В День национального театра Азербайджана по инициативе министерства культуры и туризма и Союза театральных деятелей Азербайджана группе деятелей культуры и искусства присвоены почетные имена и награды.
Как сообщает Report, почетные награды министерства культуры и туризма представлены 19 деятелям культуры и искусства.
Награды, учрежденные министерством, представил заместитель министра Адалят Велиев.
1. Агаев Алигусейн - Театр оперы и балета
2. Абдуллаева Нигяр - Национальный драматический театр
3. Мурадов Сулейман - Кукольный театр
4. Джафаров Юсиф - Гянджинский театр
5. Мамедов Саяд - Газахский театр
6. Эмрашили Робинзон - Гахский театр
7. Мехрабов Араз - Гахский кукольный театр
8. Гардашов Фаиг - Гусарский театр
9. Гейдаров Эмиль - Музыкальный театр
10. Агаева Хаджар - Русский драматический театр
11. Агвердиева Махира - Гянджинский кукольный театр
12. Оджагвердиева Тарана - Театр YUĞ
13. Ахмедли Бахруз - Театр пантомимы
14. Гасанов Керим - Агдамский театр
15. Имамвердиев Юсиф - Мингячевирский театр
16. Искендерова Ханира - Шушинский театр
17. Гулиева Интизар - Физулинский театр
18. Годжаев Рагим - Шекинский театр
19. Ахундов Абульфаз - Лянкяранский театр.
В свою очередь, Союз театральных деятелей Азербайджана наградил в День национального театра 11 человек медалью "Сенеткар".
Председатель Союз театральных деятелей Азербайджана, профессор Азерпаша Немат вручил медали "Сенеткар" Рафаэлю Дадашову по случаю 70-летнего юбилея, Нуреддину Мехдиханлы - 60-летнего юбилея, Рамизу Мамедову - 65-летнего юбилея, Ясину Гараеву - 70-летнего юбилея, Агахану Салманлы - 75-летнего юбилея, Рафиге Ахундовой - 85-летнего юбилея, заслуженным артистам Назиру Рустамову - 60-летнего юбилея, Масуме Бабаевой - 65-летнего юбилея, Лятифе Гулузаде - 70-летнего юбилея, Ираде Гасановой - 60-летнего юбилея, Шафаг Алиевой - 60-летнего юбилея.
В качестве почетного члена Союза театральных деятелей Азербайджана награждены Зейнаб Ханларова по случаю 80-летнего юбилея, Эльдар Гулиев по случаю 75-летнего юбилея и Фархад Халилов по случаю 70-летнего юбилея.
Почетными грамотами Союза театральных деятелей награждены:
1. Кёнуль Ахундова - 70
2. Эльхан Агвердиев - 65
3. Алигисмат Лалаев - 60
4. Сакина Исмаилова - 60
5. Мубариз Гамидов - 60
6. Аливахинбаба Мамедгасанов - 65
7. Фаиг Искендеров - 60
8. Валида Гедимова
9. Ирада Гусейнова
10. Эльмира Керимова - 70.
После церемонии вручения наград в Союзе театральных деятелей состоялось праздничное мероприятие.
Ülviyyə HəsənqızıАвтор новости
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