В "CinemaPlus" прошел показ дублированного на азербайджанский язык фильма "Паддингтон 2" - ФОТО

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ В "CinemaPlus Ganjlik Mall" прошел показ фильма "Паддингтон 2", который был дублирован на азербайджанский язык.

Как передает Report, главные роли исполняют такие знаменитости как Хью Бонневиль, Салли Хокинс, Брэндон Глисон и Хью Грант.

Хронометраж фильма составляет 103 минуты. Режисером является Пол Кинг.

На азербайджанском языке фильм озвучили Мурад Дадашов, Агиль М. Гулиев, Кямран Агабалаев, Оксана Расулова и Санубар Искендерли. В этом списке также есть Земфира Абдулсамедова, Эльшан Рустамов, Валех Керимов, Вюсал Муртузалиев, Наджиба Гусейнова, Назакет Мамедли, Ровшан Мамедли, Халима Ахундзаде, Эльман Рафийев, Вюгар Гусейнов, Саид Назими, Эльнур Гусейнов.

Редактором дубляжа является Вюгар Гусейнов, режисер - Ровшан Мамедли, мастеринг и звукорежисер - Азад Алиев, переводчик - Хумар Гулузаде, пост-продакшн Вюгар Исламзаде, арт-директор Камиль Дадашов, дизайнер - Эмиль Ибрагимов, продюсер - Хатаи Али, директор - Джафар Ахундзаде.

По сюжету фильма, в антикварном магазине Лондона обаятельный и хорошо воспитанный медведь Паддингтон находит уникальную старинную книгу. Пока он изо всех своих медвежьих сил старается накопить на нее деньги, редчайшее издание внезапно похищают. Паддингтон оказывается вовлечен в аферу века, затеянную знаменитым, но вышедшим в тираж актером, который ныне рекламирует собачьи консервы, а свой талант к перевоплощению использует в охоте за сокровищами, спрятанными по всему Лондону.