В CinemaPlus Gənclik Mall прошла церемония раздачи автографов творческого коллектива кинокомедии "Kəklikotu" - ФОТО

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Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ В CinemaPlus Gənclik Mall прошла церемония раздачи автографов творческого коллектива кинокомедии "Kəklikotu" производства студии "Cinemazadeh".

Как сообщает Report, на вечере присутствовали режиссер фильма Джафар Ахундзаде, Мушвиг Шахвердиев, Ислам Мехралиев, Алихан Раджабов, Кямран Агабалаев, Вусал Гаджи Гадир и Ровшан Мамедли. Они сфотографировались с гостями мероприятия и раздали автографы.

Выступивший до презентации главный продюсер фильма Джафар Ахундзаде рассказал о процессе создания картины, а затем представил актеров зрителям.

По сюжетной линии, дядя и племянник едут в столицу для продажи фруктов, овощей и продают одному человеку чужой мешок чабреца (kəklikotu). Впоследствии выясняется, что в мешке был не чабрец, а высушенная марихуана. Именно это приключение, а также профессиональный состав помогли картине собрать большую зрительскую аудиторию.

Картина была встречена зрителями с интересом и сопровождалась бурными аплодисментами.

В фильме задействованы свыше 20-ти известных актеров, певцов и режиссеров, в том числе Мушвиг Шахвердиев, Нигяр Джамал, Ислам Мехралиев, Алихан Раджабов, Агиль М.Гулиев, Меджид Гусейнов, Фарда Амин, Эльджан Расулов.

Главный продюсер картины - Джафар Ахундзаде, режиссеры-постановщики - Джафар Ахундзаде и Вюгар Исламзаде, авторы сценария - Вюгар Гусейнов и Талыб Ахмедов, оператор-постановщик - Рашад Гараев, композитор - Рустам Зейналов, музыкальный директор - Айнур Ахундзаде, исполнительные продюсеры - Турал Асадов и Хатаи Али.