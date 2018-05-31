В Cinema Plus пройдет летний фестиваль детского кино

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Сеть кинотеатров Cinema Plus с 1 по 10 июня проведёт летний фестиваль детского кино, в рамках которого будут показаны 6 мультфильмов и детский фильм для просмотра всей семьёй.

Как передает Report, фестиваль посвящен Международному дню защиты детей, который отмечается 1-го июня.

Представляем вашему вниманию список картин, которые будут показаны в рамках данного фестиваля.

Мультфильм "Леонардо: Миссия Мона Лиза", профессионально дублированный на азербайджанский язык студией Cinemazadeh. Леонардо живёт спокойной и мирной жизнью, посвятив себя изобретательству. Его друг Лоренцо во всём помогает товарищу и поддерживает во всех начинаниях, а вот прекрасная Джоконда насмехается над странными идеями Леонардо.

Мультфильм "Распрекрасный принц", профессионально дублированный на азербайджанский язык студией Cinemazadeh. Необычный юноша получил дар еще при рождении: девушки готовы на всё ради его улыбки, но плата за это — праведный гнев мужчин. Такое положение дел не может продолжаться вечно, а дар вот-вот обернется проклятьем.

Мультфильм "Два хвоста". История о невероятных приключениях двух друзей — кота Макса и бобра Боба. Трудно найти более непохожих друг на друга героев!

Мультфильм "Король Шакир". Любвеобильный Король Шакир приглашает всех в новое приключение. После экспериментов в лаборатории Фил Некатин с помощью телефона открывает дверь в реальный игровой мир. Шакир, чтобы спасти мир, вместе со своей семьей попадает в игру сотового телефона Фил Некатина.

Мультфильм "Смешарики. Дежавю". Крош решает устроить незабываемый день рождения Копатыча — он обращается в агентство "Дежавю", которое обещает своим клиентам удивительные путешествия во времени.

Мультфильм "Садко". Главный герой Садко - симпатичный веселый парень. К тому же, на гуслях играть мастак. Вот только за настоящую любовь ему ещё и повоевать придется.

Фильм "Псы под прикрытием". Серьезному детективу предстоит работа с необычным напарником - говорящим псом Максом, который не замолкает ни на минуту и фанатеет от рэпа. Вместе они отправятся в Лас-Вегас, где на элитной выставке собак проворачиваются аферы по перепродаже редких животных.

Билеты можно приобрести в кассах сети кинотеатров, онлайн на официальном сайте кинотеатра www.cinemaplus.az, через мобильное приложение, или же заказать, позвонив по номеру 012 499 89 88 и 119.