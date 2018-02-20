В Центре Гейдара Алиева пройдет семинар “Икона моды”

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ В Центре Гейдара Алиева российский модный эксперт Наталья Толкунова проведет семинар под названием “Икона моды”.

Как сообщили Report в Центре, трехдневный семинар будет включать лекции, которые состоятся 12,13 и 14 марта. Семинар состоится в рамках проводимой ныне в Центре выставки “Модернизм и мода”.

Отметим, что на выставке представлены модные образы 1960-х годов, подготовленные на основе экспонатов коллекции из Фонда Александра Васильева. Участники семинара “Икона моды” получат возможность познакомиться с лидерами моды.

Вход на семинар – платный. Стоимость билета – 15 манат, в целом, плата за посещение трехдневного семинара составит 30 манат. Билеты можно приобрести в кассе Центра Гейдара Алиева или онлайн посредством сайта www.heydaraliyevcenter.az.

Участники семинара получат возможность свободного посещения проходящей в Центре Гейдара Алиева выставки “Moдернизм и мода”.