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В Центре Гейдара Алиева открылась выставка бразильского художника-скульптора Луиса де Соузы

В Центре Гейдара Алиева открылась выставка бразильского художника-скульптора Луиса де Соузы В Центре Гейдара Алиева состоялось открытие выставки "Выражение вечности" известного бразильского художника-скульптора Луиса де Соузы.
Искусство
17 мая 2025 г. 10:13
В Центре Гейдара Алиева открылась выставка бразильского художника-скульптора Луиса де Соузы

В Центре Гейдара Алиева состоялось открытие выставки "Выражение вечности" известного бразильского художника-скульптора Луиса де Соузы.

Как сообщает Report, экспозиция включает работы автора в области живописи и скульптуры, в том числе произведения, которые впервые представлены в Азербайджане.

На церемонии открытия директор центра Анар Алекберов отметил, что произведения Луиса де Соузы экспонируются на выставках по всему миру. В Баку, специально для этой экспозиции, были отобраны новые работы мастера.

Посол Бразилии в Азербайджане Мануэль Монтенегро выразил благодарность центру за инициативу. Он подчеркнул высокий профессионализм художника в использовании оттенков, форм, перспективы и выразительных средств.

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Версия на английском языке ФотоHeydar Aliyev Center hosts Brazilian artist`s exhibition "Reflection of Eternity"
Версия на азербайджанском языке ФотоHeydər Əliyev Mərkəzində braziliyalı rəssam-heykəltaraş Luiz de Souzanın sərgisi açılıb

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