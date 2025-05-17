В Центре Гейдара Алиева открылась выставка бразильского художника-скульптора Луиса де Соузы

В Центре Гейдара Алиева состоялось открытие выставки "Выражение вечности" известного бразильского художника-скульптора Луиса де Соузы.

В Центре Гейдара Алиева состоялось открытие выставки "Выражение вечности" известного бразильского художника-скульптора Луиса де Соузы.

Как сообщает Report, экспозиция включает работы автора в области живописи и скульптуры, в том числе произведения, которые впервые представлены в Азербайджане.

На церемонии открытия директор центра Анар Алекберов отметил, что произведения Луиса де Соузы экспонируются на выставках по всему миру. В Баку, специально для этой экспозиции, были отобраны новые работы мастера.

Посол Бразилии в Азербайджане Мануэль Монтенегро выразил благодарность центру за инициативу. Он подчеркнул высокий профессионализм художника в использовании оттенков, форм, перспективы и выразительных средств.