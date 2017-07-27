В Батуми стартует ежегодный Black Sea Jazz Festival

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Ежегодный музыкальный фестиваль Black Sea Jazz Festival (Черноморский джаз-фестиваль) открывается сегодня в Батуми. Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, музыкальный форум продлится четыре дня, до 30 июля, и соберет на своей площадке звезд мирового масштаба.

По традиции на фестивальной сцене Black Sea Jazz Festival выступают не только джаз-исполнители, но и представители других популярных стилей. Откроется Black Sea Jazz Festival 2017 сегодня вечером концертом музыканта Cory Henry & The Funk Apostles.

Известная британская группа Jamiroquai выступит перед грузинскими слушателями 28 июля на сцене Батумского теннисного корта. В тот же день в Take Five сыграет американский тромбонист Мэттью Хартнетт в сопровождении музыкантов из The Gumbo All Stars.

На следующий день в Batumi Tennis Club пройдет концерт американского хип-хоп трио De La Soul.

30 июля гости фестиваля Black Sea Jazz Festival в Батумском теннисном клубе услышат английскую певицу Джос Стоун и MF Robots в клубе Take Five.