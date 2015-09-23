​В Баку выступил брасс-квинтет Государственного академического Большого театра России

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Брасс-квинтет Государственного академического Большого театра России выступил с концертом в Международном мугамном центре.

Как сообщает Report, концерт состоялся в рамках VII Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли.

Для участия в фестивале члены указанного брасс-квинтета прибыли в Азербайджан. Гости заявили, что находятся в Азербайджане впервые и поделились впечатлениями.

Отметим, что брасс-квинтет был создан в 80-е годы прошлого века. В квинтет, действующий в составе оркестра Московского Большого театра, входят Алексей Корнильев (труба, флюгельгорн), Евгений Гурев (труба), Александр Жданов (труба), Алексей Раев (валторна) и Эркин Юсупов (тромбон).