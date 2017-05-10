В Баку состоится концерт "Заря азербайджанской и французской весны"

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ При совместной инициативе Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли и Национального музея искусств Азербайджана пройдет концерт под названием "Заря азербайджанской и французской весны" ("Azərbaycan və Fransa baharının şəfəqi").

Об этом Report сообщили в пресс-службе Национального музея искусств Азербайджана.

Было отмечено, что на концерте, который пройдет под руководством профессора Лейлы Мамедалиевой, в исполнении студентов Бакинской музыкальной академии прозвучат классические произведения азербайджанских и французских композиторов.

Вечер состоится 11 мая в 18.00 в Национальном музее искусств Азербайджана по адресу улица Ниязи 9/11.