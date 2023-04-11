В Баку состоится концерт, приуроченный к 100-летию Общенационального лидера Азербайджана

В Баку состоится концерт, приуроченный к 100-летию Общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, основоположника идей, ставших фундаментом национального возрождения и становления современного Азербайджана.

В Баку состоится концерт, приуроченный к 100-летию Общенационального лидера Гейдара Алиева, основоположника идей, ставших фундаментом национального возрождения и становления современного Азербайджана.

Как передает Report, концерт пройдет 17 апреля в 19:00 часов в Русском доме в Баку, вход свободный.

Концертная программа мероприятия подготовлена Ассоциацией русской молодежи Азербайджана. В ней примут участие солистка Образцового оркестра Министерства обороны Азербайджанской Республики Гюнай Гасымова, лауреат международных фестивалей Кянан Гадимов, солистка Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Кара Караева Лейла Керимова, доктор философии по искусствоведению, старший преподаватель Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибекова Алёна Инякина, концертмейстер Бакинской музыкальной академии Диляра Керимова, поэт, член Союзов писателей Азербайджана и России Сахиб Мамедов и другие.