В Баку проходит церемония прощания с известным композитором - ФОТО

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ В Бакинской музыкальной академии проходит церемония прощания с известным композитором, стипендиатом президента Азербайджана, народным артистом, профессором Азером Рзаевым.

Как сообщает Report, на церемонии принимают участие заместитель министра культуры и туризма Вагиф Алиев, коллектив музыкальной академии, известные деятели культуры и искусства, представители общественности.

Сообщается, что Азер Рзаев будет похоронен во второй Аллее почетного захоронения.