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    В Баку проходит церемония прощания с известным композитором - ФОТО

    Сообщается, что Азер Рзаев будет похоронен во второй Аллее почетного захоронения

    Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ В Бакинской музыкальной академии проходит церемония прощания с известным композитором, стипендиатом президента Азербайджана, народным артистом, профессором Азером Рзаевым. 

    Как сообщает Report, на церемонии принимают участие заместитель министра культуры и туризма Вагиф Алиев, коллектив музыкальной академии, известные деятели культуры и искусства, представители общественности.

    Сообщается, что Азер Рзаев будет похоронен во второй Аллее почетного захоронения.

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